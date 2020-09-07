警方至高雄大寮的越南小吃店攻堅逮人。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

芒果哥擁有黃色的敞篷跑車。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

綽號「芒果哥」的35歲越南裔陳姓男子，涉嫌與跨境詐騙集團合作，收購越南人頭帳戶，詐騙越南人。越南警方在當地破獲詐團，循線掌握陳的身分，我刑事局獲報蒐證，日前至高雄攻堅逮捕陳與4名越籍逃逸移工，並在違法的KTV查獲毒品，訊後依詐欺與毒品罪嫌送辦。

刑事局國際科指出，越籍被害人阮氏於今年3月遭詐欺集團以假檢警方式詐騙，將越南盾22億元，折合新台幣約300萬元分別匯入11個人頭帳戶，經越方循線緝獲越南境內6名越籍申辦人頭帳戶，發現犯嫌在越南係以假身分證貼上本身照片，向越南銀行申辦人頭帳戶並登記網路銀行後，以1組人頭帳戶為越南盾400萬元，合新台幣約5000元代價出售給綽號「Xoai哥」（芒果哥）的男子

越方查出，芒果哥人在台灣，遂通報我刑事局跨國合作偵辦。我方查出，芒果哥真實身分係歸化我國籍的35歲越南裔陳姓男子，有毒品、詐欺和竊盜等前科。警方懷疑，陳遙控詐騙集團，機房位於高雄市大寮區，上月請票搜索攻堅，在陳經營的小吃店查獲違法經營KTV，現場還有摻毒咖啡包等毒品，逮捕陳與4名逃逸移工，查扣51萬贓款，但現場未有詐騙機房的證物。

據了解，陳祖籍大陸廣西，自稱是泰北孤軍後代，自幼來台，2004年歸化我國籍。警方說，陳儼然是高雄地區越南不法組織「角頭大哥」，幕後應有台籍人士撐腰，配合跨境電信詐欺，遙控詐騙越南當地同鄉，陳因此以敞篷跑車代步，研判不法獲利頗豐。

警方發現，陳以經營越南餐廳為掩護，於該餐廳一樓後方及二樓處，擅自隔間並非法經營KTV，並容留逃逸移工於該場所工作，另警方亦於現場查扣毒品咖啡包、K盤及毒品吸食器等物品。檢方複訊後，陳10萬交保，其餘移工收容。

警方說，該地點顯為「易滋生毒品犯罪」及「其他有治安顧慮」之營業場所，將運用第三方警政擴大打擊犯罪，剷除犯罪根源。

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(中時 )