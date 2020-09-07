5日下午員警開警車入高中校園查案，經校門警衛、舍監同意，校方高層不知情下，請學生至派出所釐清案情。（羅亦晽攝）

花蓮某私立高中4位學生，日前被民眾質疑撿到6千元未歸還報案，員警調閱監視器，發現學生有「彎腰撿拾東西」動作，5日下午員警開警車入校園查案，經校門警衛、舍監同意，校方高層不知情下，請學生至派出所釐清案情。家長認為警方做法不符合警政署作業流程，得知後十分氣憤，警方坦承疏失，將依規查處；校方也已開檢討會懲處。

校方表示，4位學生說當時是在找耳機，而警方只是因監視器畫面，想請學生到派出所釐清；由於校門口距離宿舍有段距離，警衛讓警車直接開到宿舍，舍監當時正在替進出的學生量體溫，所以沒有和警方一同到學生房間，而舍監有打電話通報，但因當時是假日，所以電話遲遲未接通。

校方也說，事情發生後，第一時間向家長溝通，確認警衛無通報，舍監也讓學生離開校園，校內會有相關懲處。 太昌派出所長昨天有打給家長道歉，家長也接受所長道歉；舍監今早已向校長自請處分，自認疏失。

警方表示，太昌派出所9月5日因受理民眾財物遺失案件，員警為釐清監視器畫面內容，經舍監及學生同意後，於非上課期間至某高中請4位學生至派出所內協助觀看，初步排除學生涉案並將學生載返學校，過程均未製作相關筆錄。本案員警未依程序疏失部分，將依規定查處，並加強新進員警教育

訓練。

警政署2017年訂定「警察人員進入校園執法相關機制」，若校園內發生刑事案件或得到校方許可，警方才能進入校園，進入校園前，應先知會學校主任秘書或學務主任以上層級，由校方人員陪同才能接觸學生。

(中時 )