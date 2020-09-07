3位來自非洲瓦甘達的留學生，相約到熱炒店吃飯自行票選出心中喜愛的前三名熱炒美食，分別為第1名三杯田雞、第2名穌炸蚵仔、第3名九層塔炒蛋(PTT翻攝)

熱炒是台灣人經常會納入三餐吃飯的選項之一，熱炒的價格親民，且只要搭配1碗白飯和桌上各式炒菜，就能很有飽足感。3位來自瓦甘達的留學生，日前相約前往台灣熱炒店嚐鮮，也自行票選出最具特色的3道菜色。然而，也有網友表示，這3位非洲留學生所學出的菜色，其實並不能決定熱炒師傅的功力，也大曝這「3道菜」，才是真正能測試出能再來此店用餐的關鍵，此PO文一出，立即引起PTT網友一陣熱烈討論。

1名網友在PTT上PO文分享，有3位來自非洲瓦甘達的留學生，日前相約到熱炒店吃飯，希望藉此能夠品嚐台灣正港美食，在點了一大桌的菜色後，3位留學生針對每道菜色皆說出些心得，並且還邊吃邊與自己非洲家鄉美食比較，最後3位留學生也自行票選出，他心中喜愛的前三名熱炒美食，分別為第1名三杯田雞、第2名穌炸蚵仔、第3名九層塔炒蛋，對此PTT網友卻有不同的想法，也認為這3道菜，其實並不能決定這家熱炒店是否能再前去用餐。

從PTT網友留言得知，1家熱炒店應當從這3道菜來鑑定，才能夠得知是否能值得再前去，分別為第1名炒青菜(空心菜或高麗菜)、第2名蔥爆牛肉、第3名炒飯或炒麵。網友也認為，炒青菜是所有熱炒菜色中最基本的，也是每間熱炒店必定會有的菜單，若是連這道菜都料理不好，相信其他菜色也不會煮的有多好。

網友紛紛留言：「炒高麗菜最關鍵」、「炒青菜類，真功夫很容易分辨」、「空心菜、高麗菜」，也有網友說：「炒飯啦，這才是基本功」、「蛋炒飯」、「炒飯」，網友也說明，「以前餐飲業打工，老師傅都叫新人炒蔥爆牛肉」、「炒牛肉」、「醬爆牛、炒青菜、烤魚」，也有網友打臉表示，高麗菜其實可以放奶油來炒，可以騙過很多人舌頭。

(中時新聞網)