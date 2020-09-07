電感及電阻廠—奇力新(2456)集團及導電漿廠-勤凱(4760)公布8月合併營收，其中奇力新8月合併營收為15.65億元，月減2.16%，勤凱8月合併營收9126萬元，月增0.46%，由於NB訂單透明度達10月，且手機客戶需求穩定，奇力新預估，第3季有機會呈現季增年增，勤凱雖然第3季營收將略低於第2季，但仍可望優於去年同期。

受惠於線上教學及遠距工作需求持續向上，奇力新第3季業績持續走高，8月合併營收15.65億元，雖然月減2.16%，但年增11.3%，累計前8月合併營收為112.83億元，較去年同期成長7.69%。

若以各產品來看，電感產品因遠端學習與工作相關產品需求持續向上，出貨量與營收可望持續提升；電阻產品需求延續上月動能，終端客戶與代理商也開始回補庫存，營收達到今年新高點；至於飛磁的磁性材料產品因歐洲與大中華區客戶需求回溫，拉貨動能已顯著提升。

奇力新表示，第3季集團合併營收已連續兩個月年成長雙位數，預計9月出貨動能仍將持續，第3季合併營收可望呈現季增年增，由於NB訂單能見度達10月，且手機客戶需求穩定，電阻價格持穩，第4季營運亦不看淡。

勤凱科技8月合併營收為9126萬元，較去年同月成長127.76%，累計1到8月合併營收7.4億元，年增105.37%。

勤凱表示，相較於第二季受惠全球經濟解封後出貨大增，第3季因客戶視庫存水位調整訂單，單季營收因而略低於第2季，不過相較於去年，原有客戶及新客戶訂單增長下，營收都還是能保持翻倍表現。

就被動元件下游應用來看，新冠肺炎推動宅經濟，NB、雲端需求持續成長，5G應用、汽車電子的市場不斷擴大，相關應用的設備與終端產品所需的被動元件數量增加，被動元件市場規模將進入新一波成長階段，勤凱與客戶合作關係密切，並持續開發導電漿料新產品，因應高階被動元件需求，研發能力與產品品質領先同業，將受惠被動元件產業成長的趨勢。

在太陽能產品部分，勤凱太陽能背銀導電漿自去年底開始出貨，受惠於需求及新冠肺炎疫情過後復工，全球太陽能市場已開始復甦，勤凱新產品太陽能背銀導電漿的出貨量也明顯增加，對公司營收貢獻如預期拉高，勤凱表示，今年進入量產及成長期，主攻台灣與東南亞市場，公司也陸續增加新客戶，成為業績增長的另一大助力。

勤凱表示，雖然終端市場消費仍將受到疫情影響，公司仍樂觀看待接下來的需求，以接單情況來看，市場需求或將較原先預期樂觀。公司持續開發被動元件、太陽能背銀導電漿新客戶，擴大市場規模，維持公司的穩定成長。

(時報資訊)