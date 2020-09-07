美媒傳出中國大陸已停止核發美媒記者簽證，但大陸外交部發言人華春瑩在推特發表文表示，2年來美方對陸媒記者的簽證拖延或拒簽，變相驅逐大陸記者，若大陸記者在美國受到公平待遇，中方很高興繼續與美國記者保持良好合作。大陸外交部另一發言人趙立堅在記者會上說得更明白，美國要拿大陸駐美記者當作人質，向中方施壓，中方絕不吃這一套。

由於美國政府對陸媒採取停發、拖延或變相驅逐等做法，目前在大陸的美媒記者申請到期簽證延期至今未獲回復，美媒《紐約時報》發表文章認為，大陸可能採取與美國類似的對等行動，不予核發美媒記者簽證。

@StateDept @statedeptspox: You should be honest to tell people since 2018 StateDept has delayed&denied visas of about 30 Chinese journalists&expelled 60 in Mar, limited visas for all Chinese journalists to a max 90-day stay in May&has not approved visa extension of any of them. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 7, 2020

大陸外交部發言人華春瑩今(7)日在推特發文表示，美國記者的簽證延期申請正在處理中，在此期間他們可以繼續沒有任何問題的在這裡生活和工作。我們已明確告知這些記者，如果大陸記者在美國受到公平對待，中方很高興繼續與美國記者保持良好合作。

#CNN journalist and a few other #US journalists' visa extension applications are being processed, during which they can continue to live and work here with no problems at all. We've made it very clear to your colleagues in Beijing. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 7, 2020

華春瑩在推特上說，美國國務院需要誠實地告訴人們：2018年以來，大概有30名中國大陸記者遭到美國國務院無限期拖延甚至拒簽。今年3月美國變相驅逐了60名中國記者。今年5月，美方宣佈將中國駐美記者簽證停留期削減為不超過90天，並且尚未批准其中任何人的簽證延期申請。

We would be glad to continue our excellent cooperation with the #US journalists here if the Chinese journalists are treated fairly in the US. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 7, 2020

大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅也表示，大陸記者簽證已於8月6日到期，他們早就按要求向美方遞交了簽證延期申請，但美方迄今還沒有給任何一名中方記者延期簽證，使大陸駐美記者的工作和生活處於極大的不確定之中。美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻歧視性的對待大陸媒體，甚至拿大陸駐美記者當作人質，向中方施壓，中方絕不吃這一套。中方所有選項都在桌面上，美方是十方清楚的，如果美方一意孤行，錯上加錯，中方只能被迫作出必要正當反應。

《紐約時報》說，最近被影響的美國新聞機構記者包括美國CNN駐大陸記者卡佛（David Culver）、《華爾街日報》記者裴傑（Jeremy Page）、蓋蒂圖片社（Getty Images）攝影記者維爾德利（Andrea Verdelli）。該報指出，已收到大陸外交部來函表示，外媒記者簽證如日過期，可以暫時繼續在大陸工作。這次美媒的簽證風波，可能要等到美國大選結果明朗後才能解決。

(中時新聞網)