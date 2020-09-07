美媒傳出中國大陸已停止核發美媒記者簽證，但大陸外交部發言人華春瑩在推特發表文表示，2年來美方對陸媒記者的簽證拖延或拒簽，變相驅逐大陸記者，若大陸記者在美國受到公平待遇，中方很高興繼續與美國記者保持良好合作。大陸外交部另一發言人趙立堅在記者會上說得更明白，美國要拿大陸駐美記者當作人質，向中方施壓，中方絕不吃這一套。
由於美國政府對陸媒採取停發、拖延或變相驅逐等做法，目前在大陸的美媒記者申請到期簽證延期至今未獲回復，美媒《紐約時報》發表文章認為，大陸可能採取與美國類似的對等行動，不予核發美媒記者簽證。
大陸外交部發言人華春瑩今(7)日在推特發文表示，美國記者的簽證延期申請正在處理中，在此期間他們可以繼續沒有任何問題的在這裡生活和工作。我們已明確告知這些記者，如果大陸記者在美國受到公平對待，中方很高興繼續與美國記者保持良好合作。
華春瑩在推特上說，美國國務院需要誠實地告訴人們：2018年以來，大概有30名中國大陸記者遭到美國國務院無限期拖延甚至拒簽。今年3月美國變相驅逐了60名中國記者。今年5月，美方宣佈將中國駐美記者簽證停留期削減為不超過90天，並且尚未批准其中任何人的簽證延期申請。
大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅也表示，大陸記者簽證已於8月6日到期，他們早就按要求向美方遞交了簽證延期申請，但美方迄今還沒有給任何一名中方記者延期簽證，使大陸駐美記者的工作和生活處於極大的不確定之中。美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻歧視性的對待大陸媒體，甚至拿大陸駐美記者當作人質，向中方施壓，中方絕不吃這一套。中方所有選項都在桌面上，美方是十方清楚的，如果美方一意孤行，錯上加錯，中方只能被迫作出必要正當反應。
《紐約時報》說，最近被影響的美國新聞機構記者包括美國CNN駐大陸記者卡佛（David Culver）、《華爾街日報》記者裴傑（Jeremy Page）、蓋蒂圖片社（Getty Images）攝影記者維爾德利（Andrea Verdelli）。該報指出，已收到大陸外交部來函表示，外媒記者簽證如日過期，可以暫時繼續在大陸工作。這次美媒的簽證風波，可能要等到美國大選結果明朗後才能解決。
(中時新聞網)
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