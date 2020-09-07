苗栗縣長徐耀昌（右三）體驗採摘柚子，大讚西湖文旦品質不輸台南麻豆，7日行銷在地優質文旦，並邀請遊客到苗栗體驗採果樂趣。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人7日行銷西湖文旦，品嘗文旦優格等產品，大讚在地文旦的風味與口感。（何冠嫻攝）

西湖鄉文旦柚果肉細緻、帶有蜂蜜香氣，富含維生素C，現正文旦產季，西湖鄉農會推廣柚農用心栽種的文旦，將於12日將舉辦「柚見中秋慶團圓」活動與文旦果品評鑑，廣邀遊客到苗栗嘗鮮、享受田園風光。

苗栗縣種植文旦柚的面積約460公頃，其中以西湖鄉最大，獲得農委會支持列為十大產區之一。西湖農會總幹事郭豐文表示，今年產量約為500萬台斤，生產季節雨量少，果品品質提升，現採鮮果甜度可達13度以上，辭水後風味、口感更加，「西湖文旦品質不輸麻豆」。

7日苗栗縣長徐耀昌等人，行銷西湖文旦，並為12日在湖東社區多功能活動中心，登場的「柚見中秋」文旦評鑑、行銷活動揭開序幕。徐耀昌表示，柚農在各級農政單位輔導下，用心經營果園，文旦品質連農委會官員都稱讚，「文旦不是麻豆的專利！」

西湖鄉農會結合觀光休閒行銷在地優質文旦，並致力推動文旦樹認養，藉以幫助果農減少人力，認養者也可隨時前往果園體驗務農工作與鄉村生活，今年辦理6場採柚子活動，好評如潮，除了讓遊客親手採下文旦帶回家享用外，也讓在地學子在採果過程中，更加認識家鄉農產的歷史與發展。

另，西湖鄉農會分配到1150張的柚香券，郭豐文說明，只要到與農會合作的超市購買600元文旦，依相關作業登錄後獲取1張250元的柚香券，滿1000元送2張，可用於購買各種農特產品。徐耀昌等人力邀遊客周末到西湖踏青，採購在地優質文旦，並體驗採果樂趣，享受鄉村風情。

(中時 )