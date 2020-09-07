2020東京奧運因為新冠肺炎大流行從今年7月延到明年7月23日，但是疫情至今尚未受到控制，也依舊影響許多國際賽事進行，不過國際奧會（IOC）副主席柯提斯（John Coates）表示，不論有沒有新冠肺炎疫情，東京奧運明年仍會舉行。

柯提斯向法新社證實，2020東京奧運會在明年7月23日開始，並形容東奧是「擊敗新冠肺炎的比賽」，柯提斯補充：「比賽會有自己的主題，例如在2011年日本地震及海嘯災難之後的大賽，被視為海嘯毀滅之後的復興賽事。」

柯提斯補充：「現在，東京奧運就會是擊敗新冠病毒的比賽，是陰暗通道後的光芒。」

東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎在7月份表示，這次東京奧運規模可能會限制觀眾人數，但會盡量避免完全閉門進行，屆時是否有疫苗也不是辦比賽的先決條件，但如果疫苗問世，絕對是很大的幫助。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）說過，要讓一個動輒出動3000到5000人的大型賽事，並讓各國際協會在每年不斷修改行程是很困難的，因此假如2021年還是辦不了，那就不會再延期，而在2020東京奧運延賽前，奧運史上有過兩次因為戰爭取消，但這是第一次延期。

(中時 )