國民黨6日舉行全國黨代會大會，台南市出身的黨代表陳麗旭，會中高呼要向政府索回故宮國寶，以後故宮門票收入也應收歸國民黨使用；對此，立委陳玉珍則認為，儘管目前民進黨執政鴨霸，但國民黨應該要放下這一切，努力尋求人民的認同。

據ETtoday新聞雲報導，陳玉珍在受訪時表示，她明白陳麗旭發言所提到的前後邏輯，但儘管黨產條例是如此的鴨霸、不講道理，既然時代已經走到這，國民黨就應該要勇於面對，當初民進黨也是沒有黨產，但是他們也可以一步步走向執政，如今「如何找回人民的認同」才是國民黨最重要的任務。

「國民黨應該要拋下這一切」，陳玉珍認為，她可以理解黨代表們憤憤不平的心情，但是國民黨應該要勇敢放下過去，向前行，儘管民進黨執政蠻橫，國民黨仍要努力好好做，讓民眾看到國民黨還是有改革的動力，也才會有再度執政的希望。

而對於黨代表「討回故宮國寶」的發言，黨主席江啟臣則表示，黨代表發言內容多元，證明國民黨不是一言堂，但全代會並沒有討論類似主張的議案。江啟臣指出，這是黨內民主化的過程，但純粹是黨代表個人的意見與看法。

(中時新聞網)