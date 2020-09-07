豪華松葉蟹。（黃采薇攝）

松葉蟹軍艦三重奏。（黃采薇攝）

秋季正是品嘗螃蟹的好時機，藏壽司從9月11日至17日推出限時7日的「松葉蟹祭」，嚴選被譽為「冬季味覺之王」的松葉蟹，共推出8道秋季限定料理，包含集合了人氣食材與滿滿松葉蟹的「松葉蟹軍艦三重奏」，以及放上整隻蟹腳、以Q彈鱒魚卵點綴的「松葉蟹鱒魚卵手卷」，此外，「豪華松葉蟹」恰如其名，師傅豪邁的盛入滿滿的松葉蟹，再鋪上飽滿的鱒魚卵，一口品嘗細緻鮮味。

另有4款壽司品項限期上桌，其中「金目鯛三重奏」使用肉質鮮甜的金目鯛製作，分別使用湯引、醃漬、炙烤3種料理工法，口感層次分明；「焼炙喜知次」選用有海中紅寶石稱號的喜知次，此為日本料亭使用的食材，表面以烈火炙燒，嘗其誘人香氣；以及頗受饕客歡迎的茶碗蒸，其「蟹爪茶碗蒸」將蟹爪加入提升鮮味；還有消費者喜愛的「炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦」、「金桔醃漬生鮭魚」亦納入9月11日至17日的「松葉蟹祭」壽司品項中。

至於9月新菜單，主打3款期間限定包含「蟹肉棒鮮蝦手卷」、「特製醃漬鮪魚」、「炙烤起司扇貝」。蟹肉棒鮮蝦手卷，人氣手卷搭配滿滿的鮮蝦沙拉，美味再升級；特製醃漬鮪魚，選用獨家醬汁調味，鎖住魚肉的鮮甜，佐以二度焙煎的胡麻；炙烤起司扇貝，將起司的香濃與扇貝融合，具清爽醇厚的層次美味，從9月15日起同步於全台門市推出。

炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦（一貫）。（黃采薇攝）

特製醃漬鮪魚。（黃采薇攝）

焼炙喜知次。（黃采薇攝）

(中時 )