中秋節要到了，台中市農業局於普利共好商城，設立台中優質農產專區，並推出「2020台中農產網購節–中秋好禮季」嚴選各農漁會中秋禮盒、秋季鮮果及中秋優質烤肉組等超過100項優質商品。（霧峰農會提供／黃國峰台中傳真）

中秋節伴手禮去哪裡選？台中市府農業局結合台中農漁會透過「普利共好商城」推出「2020台中農產網購節–中秋好禮季」，聯合推廣在地特色農特產品，農業局長蔡精強7日宣布即日起至10月31日止活動開跑，凡在台中專區購買中秋好禮，499元起即享各項優費，歡迎民眾多加利用。

發揮華人注重人情味的中秋節又要到了，台中市農業局在普利共好網路商城設立「台中優質農產專區」嚴選各農漁會中秋禮盒、秋季鮮果及中秋優質烤肉組等超過100項優質商品，消費者只要動動手指就可輕鬆在家購物，選個中秋好禮。

農業局長蔡精強指出，「普利共好商城」主要是推介全台灣農漁會天然、優質、健康農特產品，由各農漁會至平台上建立商店，讓消費者可透過此平台更加認識全台在地優質農特產品，此次市府與該平台已合作建置「台中優質農產專區」，提供給消費者台中在地優質農特產品，其中中秋好禮活動即日開跑至10月31日止。

活動在霧峰農會酒莊舉行，還邀請在地「議蘆會館」主廚示範簡易中秋料理，讓消費者也能在家中，輕鬆烹調過中秋；農業局指出，凡至台中農產網購節活動專區，消費滿499元即享有「免運費優惠」，滿500元即贈「全家超商咖啡券」，滿1000元再送「精美禮品」，消費還可「累積紅利」，民眾可多利用普利共好商城網站https：／／afftmall.avg.gift獲得更多消費的好康訊息。

(中時 )