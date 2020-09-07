Facebook 繼針對 WhatsApp 祭出轉發限制後，為了進一步遏止假訊息傳播，Facebook 宣布針對 Messenger 也祭出類似作法，雖然這並非是最終以及最好的解決方案，但是仍舊是有效的方法。

Facebook 宣布，即日起每一條在 Messenger 上的訊息只能轉發給 5 個用戶或 5 個群組。Facebook 指出限制轉發次數是減緩有害訊息或是錯誤內容被傳播速度的一個方法。當前全球仍正在面臨新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，以及美國、紐西蘭等地也即將展開當地選舉，因此也讓 Facebook 更發現到限制錯誤訊息、假訊息傳播的重要性。

在此之前，Facebook 也曾經針對旗下的 WhatsApp 祭出限制轉發次數的作法。在 2018 年 WhatsApp 宣布限制每一則訊息可以同時被轉發的群組或對像，上限從 250 個降低到 20 個；而在印度當地更為嚴格，限制上限為 5 個。Facebook 指出在祭出轉發限令後，轉發訊息量大幅下降的 70%。

除了一般用戶或者特定團體刻意或者不小心製造或轉傳的錯誤訊息或是假消息，Facebook 指出光是針對新冠肺炎疫情，Facebook 就已經移除了約 700 萬條跟疫情相關的錯誤或者假訊息。而是否要針對美國總統川普所發表的錯誤內容掛上標籤來提醒，Facebook 也曾經因為拒絕這麼做而引發內部員工抗議；因為當時 Twitter 選擇針對川普總統所發表的錯誤推文進行標示。為了降一步降低用戶反彈，以及針對新時代特定案例應該如何處理等問題，Facebook 先前已成立了內容監督委員會(Oversight Board)，但是目前這個委員會的運作成效，仍待時間考驗。

新媒體時代，人人都可以化身小小電視台，轉發你所知道的訊息。但也正因為如此，在數位識讀的能力不足，以及特定團體刻意操弄的影響下，社群平台上的錯誤訊息、假訊息相對於以往時代更為氾濫，也持續引發爭議與社會問題。Facebook 宣布在 Messenger 上祭出限制轉發的規定，雖然無法完全解決錯誤訊息被傳播的問題，但也算是一個治標的方法。

當然除了 Facebook 之外，任何可以開放用戶上傳、發表內容的網路空間，都不能在錯假訊息氾濫的時代置身事外。除了 Facebook 旗下的社群平台需要積極面對這類議題，包含 Google、YouTube、LINE、Twitter 等平台也都同樣需要面對這項巨大挑戰。在此同時，每一個上網的網友如何正確的判斷網路內容的正確性，並且減少或甚至完全避免轉發錯誤訊息，也是不可迴避的責任。

(科技)