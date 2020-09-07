國立中山大學首度搶進英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds, 簡稱QS）「石化工程」學科排名，居全球51至75名，入榜科目數達17學科、締造歷年來最多紀錄，穩居全國前五強，3年來進步幅度更為全國之冠。

QS每年2月進行大學學科領域評比，學科排名包含了藝術人文、工程與科技、生命科學與醫學、自然科學及社會科學及管理五大指標領域，總計51個學科排名。近日新增地質學、地球物理學及石化工程三項學科排名，台灣目前有16所大學進入QS學科排名行列。

國立中山大學首度搶進英國高等教育調查機構「石化工程」學科排名，入榜科目數達17學科，FWCI也提升至1.18。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

中山校務研究辦公室主任郭紹偉表示，材料科學、物理、化學工程等領域為學校研發強項。除晶體研究中心外，化學、物理、機械、光電領域對石化工程投注研究能量，攜手多所國際頂尖大學進行跨國合作及研究發表。

中山已連續兩年與台、成、清、交大名列全國前五強，近3年學科排名入榜數更由12學科進步至17個學科。

除此之外，中山領域權重引用影響力指標（Field-Weighted Citation Impact，FWCI）也逐年成長。2017至2019年從0.89提升至1.18，提升幅度為全台之冠、全國頂尖大學前三強。

校長鄭英耀強調，當FWCI大於1時，表示該篇被引用的學術文章高於全球平均水準。在世界大學排名中，FWCI值更為評估學術文章品質的依據。

(中時 )