中華民國傑出企業管理人協會舉辦第20屆傑出企業頒獎典禮，第一金證券獲選為本屆傑出大型企業金峰獎得主，第一金證券董事長葉光章代表受獎。

第一金控旗下的第一金證券營運穩定成長，成為第一金融集團的重要業務通路之一，葉光章因此獲得全國商業總會頒發108年度優良商人金商獎獎項，同年度內第一金證券訂定的員工勞基法契約，也因優於同業而獲得行政院勞動部表揚。

此外，在保障客戶權益及公司風險管理方面，也相繼獲得卓越雜誌評選為最佳服務品質券商，以及證券櫃買中心風險管理評鑑列為第一級優良券商等，這些公民營機構的肯定殊榮，均使得第一金證券企業形象近年大幅提升。

傑出企業金峰獎活動是由中華民國企業管理人協會主辦，結合臺灣區電機電子、機械等多家同業公會共同協辦的選拔活動，目的是推展產業健全發展，促進國內經濟活絡等，第一金證券這幾年連續獲得國內外公民營機構的多項獎項，成為企業管理人協會評審團關注對象，因此本屆一致通過頒發大型企業組的金峰獎殊榮給予第一金證券。

據了解，第一金證券日前且獲得國際富時指數旗下金融媒體機構SRP，肯定該公司在結構型金融商品的表現，連兩年評為亞太及台灣地區最佳表現券商，顯示第一金證券除傳統國內券商業務之外，在複委託新金融新商品的專業能力，也獲得國內外投資機構的肯定。

(工商 )