專業特殊氣體及先進設備材料開發製造廠商晶呈（4768）表示，8月營收4,268萬元，年減5.74％，合計前8月營收為3.31億元，年減2.23％。不過，受惠半導體高階製程比重提高，公司調整產品組合，帶動毛利率持續改善，加上新特殊氣體項目持續開發，並跨入晶圓重生與Mini LED及Micro LED等產品，營運後市持穩看好。

晶呈上半年營收2.42億元，但產品組合改善、自製產品比重提升，帶動毛利率較去年同期的27.47％大幅提升至36.86％。下半年在特殊氣體業務配合先進製程與OLED等產品趨勢，出貨增加，可望帶動營收與毛利率持續成長。

另外，晶呈利用特殊氣體優勢開發氣態分解溶蝕技術跨入晶圓重生領域。由於半導體高階製程進展，晶圓表面膜種複雜，去膜處理難度日增，傳統液態化學品處理擋控片去膜良率不佳，讓晶圓大廠累積準報廢晶圓片數大增，晶呈氣態分解溶蝕技術切入高階製程擋控片晶圓重生，試產良率、成本符合客戶需求，目前已經開始小量出貨。

晶呈表示，規劃明年正式量產，目前包括記憶體大廠與晶圓代工大廠等客戶已通過認證，會視客戶需求擴產，以應付客戶增加之需求。

另Mini/Micro LED領域上，晶呈過去針對LED散熱開發銅磁晶片，在Mini LED、Micro LED的巨量轉移上，可作到現有其他技術的數倍以上轉移數量，產品壽命上也優於對手，目前針對客戶送樣，看好明年進入量產。

(工商 )