興櫃遊戲股網石棒辣椒（6468）近期營運動能充足，今年上半年，受惠於旗下兩款遊戲大作《七大罪：光與暗之交戰》及《劍靈：革命》表現亮眼，帶動上半年獲利增逾七成。展望下半年，棒辣椒指出，將有3款重量級作品推出，有望帶動第四季營運表現。

棒辣椒成立於2017年，母公司為韓國遊戲大廠網石遊戲（Netmarble Corporation）。當初是由紅心辣椒（4946）與韓國遊戲大廠網石公司合資成立，棒辣椒在台主要業務為遊戲代理，負責營運、業務、客服及行銷等。旗下獨家代理遊戲包括《奇迹暖暖》及《棒球殿堂》，近年也與疊紙遊戲聯合營運《戀與製作人》，此外也協助網石公司全球版遊戲台港澳地區的行銷與客服。

棒辣椒今年上半年在兩款遊戲《七大罪：光與暗之交戰》及《劍靈：革命》帶動下，上半年稅後淨利0.27億元，較去年增76％，每股盈餘2.21元，也優於去年同期1.25元。

展望下半年營運，棒辣椒年底前將推3款新遊戲，一款是先前曾公布過的MMORPG手遊，該遊戲為經典端遊改製作為手遊，目前已在韓國推出，前三個月營收水準平均維持在新台幣2億元以上，單月營收最高曾達2.9億元。法人表示，以市場規模推算，該遊戲在台灣推出後預估單月營收可達韓國的三分之二，棒辣椒可抽取4％的代銷服務費，有望對棒辣椒營運帶來貢獻。

此外，另一款重量級大作則是棒辣椒過去在2015年推過的《全民打棒球》手遊，該遊戲當年推出時排名在於排行榜前三名，今年推出的則為《全民打棒球2020》，該遊戲由棒辣椒在台灣直接代理營運，並非只是代銷收取服務費，營運規模有望擴大。據悉，該遊戲在韓國單月營收貢獻約1億元，在台灣單月營收預估可貢獻約7,000萬元。

除上述兩款大作以外，棒辣椒近期也簽下一款全新的女性向遊戲。女性向遊戲為棒辣椒相當擅長的領域，過去與疊紙遊戲聯合營運《戀與製作人》，就獲得廣大女性玩家支持。今年底棒辣椒推出的女性向遊戲則是結合社交、寵物羊城的療癒系遊戲，將於第四季在台灣首發。

法人表示，在三款遊戲大作挹注下，棒辣椒第四季營運將有望獲得強勁挹注，將強力拉抬全年獲利表現。

(工商 )