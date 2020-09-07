寶齡富錦 8日暫停交易 17:502020/09/07 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，寶齡富錦（1760）因有重大訊息待公布，公告該公司上市普通股自9月8日起暫停交易。將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #寶齡富錦 #暫停交易 #證交所 #有重大訊息 #將於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元富證券推智能選股APP 獲金峰獎十大傑出商品 15:412020/09/07 財經 臺灣50新增瑞昱矽力 04:102020/09/07 投資理財 《店頭市場》廣寰科9月7日起 每20分鐘撮合一次 08:182020/09/07 財經 《熱門族群》台塑四寶8月營收 僅南亞一枝獨秀 15:062020/09/07 財經 今日股市備忘錄 04:102020/09/07 證券．權證 IT背光需求強勁 隆達8月營收9.17億今年次高 16:512020/09/07 財經 外資淨匯出創新高 黃天牧：內資有信心挺台股 10:062020/09/07 財經 中租WISEGO智能理財滿周年 整體平均報酬率逾10％ 14:502020/09/07 財經 雙王軟腳 傳產當家 台股力守12600 14:202020/09/07 財經 《產業》99狂歡購物節主秀 電商破盤搶市 13:412020/09/07 財經 財經熱門新聞 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 想超車 大陸力攻第三代半導體 台鏈吃大補丸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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