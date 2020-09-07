因應疫情，台中市文化局今年6月份起推出「藝文紓困2.0」措施，在後疫情階段振興中市藝文活動，「幸福童話列車」系列演出活動起跑，將於8月至11月於山、海、屯、城各區帶來28場節目，並首次規劃戶外聯演場次，將炒熱全台中。

台中市文化局指出，因應疫情影響，繼今年3月份推動「藝文紓困3＋2」後，6月份再啟動「藝文紓困2.0」政策，推出「場館相挺免費使用」、「邀演相挺撫慰人心」、「街藝相挺藝起加油」及「創作相挺表演升級」等4策略，在後疫情時代，振興台中藝文活動。

文化局指出，「幸福童話列車」為主題的親子藝文展演，自8月15日至11月22日在台中市的山、海、屯及城等各區陸續推出28場演出，並首次規劃戶外聯演場次。

戶外聯演部分，自9月12日至13日將在市民廣場，由台中在地的大開劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團、聲五洲掌中劇團、泰雅原舞工坊及台中室內合唱團等藝文團隊，陸續推出戲劇、音樂、舞蹈團隊等8場聯合演出。

在社區演出部分，將走進國小、區公所禮堂及公園等地，除在地8組團隊，並加上創造焦點、五洲園掌中劇團、金宇園掌中劇團及五洲秋峰園掌中劇團等，共演出28場次多元藝文節目，演出活動場地安排遍及全市各區，希望讓藝文種子遍地開花。

(中時 )