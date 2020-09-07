雲嘉地區盛行口腔癌，而口腔癌又好發於青壯年男性，嘉義基督教醫院院長姚維仁說，衛福部最新數據顯示，嘉基在口腔癌的5年治療存活率中，第1期到第4期都領先全國醫療院所平均值，超越全國醫學中心的治療水平。

嘉基表示，口腔癌的患者多為青壯年男性，根據衛福部最新的癌症登記報告，口腔癌持續在國人男性10大癌症中居第4位，好發年齡為40至59歲，死亡年齡高峰落在52歲，罹癌後平均餘命至少減去20年，對家庭衝擊極大。

長期抽菸、喝酒及嚼檳榔的55歲貨車司機陳先生，4年前因右側下顎牙齦持續腫脹及潰瘍，到嘉基確診為第4期右側下齒齦癌，動手術切除腫瘤，進行下顎骨局部切除、頸部淋巴廓清術，並做左側大腿自由皮瓣修補手術整形，術後復原良好，定期追蹤及復健治療，已正常生活及工作。

嘉基口腔顎面外科董俊良醫師說，口腔癌篩檢比其他癌症容易，只要張開口仔細看即可，無須抽血或照X光，每2年做口腔黏膜篩檢可減少26％死亡風險，是預防口腔癌的第一步，臨床上口腔癌患者9成以上是菸酒檳一族。

董俊良說，口腔癌泛指口腔區域的惡性腫瘤，和咀嚼、吞嚥和語言功能息息相關，診斷及治療需要多專科的全方位協同配合，以及個案管理師、心理師、社工師、營養師共同照護，讓患者身、心、靈都能得到最妥善的照顧。

(中時 )