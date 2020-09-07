恆春半島視野遼闊且無光害，今年還有機會一睹火星衝日的難得天文奇景。（林和生攝）

2020獨立音樂季「唱給海聽」上月底High翻國境之南，看似恢復平靜的恆春半島，卻在暗夜星空悄悄上演另一場星光秀；由屏東縣政府結合全台天文同好於19日下午舉辦的星空吶喊，選在無光害的滿州小墾丁度假村，有機會一睹「火星衝日」的天文奇觀。

琉球國小校長張簡振豐指出，「火星衝日」指的是火星、太陽與地球連成一直線，今年10月14日是最佳觀測時間，也是火星距離地球最近的一天，而前後2個月都是不錯觀測時機，「一整晚都看得到，還有機會一睹火星上的冰貌」，一旦錯過就要再等26個月。

同樣是不折不扣天文迷的建國國小校長施世治強調，恆春半島因光害少、瞭望遠，不僅是國內著名觀星聖地，每年更吸引同好在此舉辦全國梅西爾天體觀測馬拉松活動。

其中，南十字星是公認不可錯過的觀測星團，他解釋，南十字星靠近地平線，必須在北迴歸線以南、靠近赤道地區才可以看到，別說歐美國家、連日韓均無法觀測，國境之南因為沒有遮蔽物，是全台最佳觀測地。

今年受到新冠肺炎疫情影響，原本要在4月舉辦的活動，延至9月才舉行，剛好碰上難得一見的天文奇景，現場共準備37支不同倍數的望遠鏡無償借給民眾觀賞，屏東縣長潘孟安邀請全台天文迷一起翻轉低頭族視野，開始學習仰望天空。

(中時 )