今年受到新冠肺炎疫情影響，多數社福團體上半年經營困難且募款不易，適逢中秋伴手禮旺季，無奈銷售狀況一樣冷清，屏東縣政府獲悉消息後隨即搭建平台協助販售，更率先訂購20萬元禮盒，盼能拋磚引玉，陪伴他們走過這一段艱難的路。

「每年一推出就會有回應」，屏東伯大尼之家執行長李韻珊說，過去都有社團、企業主動詢問，今年無聲無息，她才趕緊透過網路、通訊軟體把中秋禮盒消息發布出去，沒想到商品仍乏人問津，「我沒那麼專業，不知道發生什麼事，只知道真的銷不出去」。

勝利之家主任陳秀琴直言，今年業績與同期相比少了三分之一，除了受到飯店業者競爭，民間企業採購預算也因為疫情而縮水，所幸靠著新研發的蛋捲產品，還能勉強維持。

身障團體推出手作蛋捲，為自己創造自立生活的機會。（林和生攝）

「送魚吃，不如給釣竿」，屏縣府社會處長劉美淑表示，身障機構及庇護工場培育輔導的孩子們，製作產品過程非常嚴謹，別人可能花5分鐘完成，但他們卻要多花幾倍時間學習製作，社會大眾應給予身障者一個自立機會，創造拿釣竿的無限可能。

縣府今年運用公益彩券盈餘基金，幫忙印製產品ＤＭ、大力宣傳行銷，台灣郵政協會及屏東東區扶輪社則是率先協助認購，希望更多民眾共襄盛舉，期待今年總銷售量可達到1萬盒。

(中時 )