台北市政府日前針對原住民歌手巴奈．庫穗違反台北市公園自治條例一案提出上訴，台北市公園處今發出聲明表示，為使民眾能自在表達心聲、發表思想言論，北市公園處將在228公園內設置一處自由講台，若試辦良好，也將在其他公園設置推行。

北市公園處參考英國海德公園的Speakers’ Corner，選在228和平公園內「228紀念館前方廣場」，設置自由講台，使用時間為每日上午8點至晚上10點，為避免音量影響其他遊客，及鄰近台大醫院的安寧及相關噪音管制，現場禁止使用擴音器等設施。

公園處表示，民眾在公園內陳述意見演說，仍應遵守臺北市公園管理自治條例、社會秩序維護法及其他法規之規定。如有涉及集會遊行等事項仍應依相關法規，向權管警察機關提出申請。

青年公園管理所主任王淑雅表示，民眾不需提出申請就能自由言論，但也呼籲市民朋友共同維護公共空間，協力營造更舒適友善的公園環境，並遵守公園相關使用規則，彼此尊重發言權，包容不同的意見，使自由講台真正成為促進社會和諧的平台。

(中時 )