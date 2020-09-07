鴻海（2317）8月營收再創歷年同期新高，月增4.27％、達4,205.46億元，並較去年同期長5.45％，亦為其今年單月高點。

以四大產品線表現來看，來自消費性電子產品之出貨月增幅優於其它產品線，然相對於去年同期表現，受惠宅經濟需求帶動其電腦終端產品出貨增長的態勢仍明顯。

惟在受到第一季營運動能大幅下跌影響，其累計今年前八個月合併營收2兆8,819.89億元，仍較去年同期衰退4.37％。

(工商 )