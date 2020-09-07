鴻海8月營收 創歷年同期新高 18:032020/09/07 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海（2317）8月營收再創歷年同期新高，月增4.27％、達4,205.46億元，並較去年同期長5.45％，亦為其今年單月高點。 以四大產品線表現來看，來自消費性電子產品之出貨月增幅優於其它產品線，然相對於去年同期表現，受惠宅經濟需求帶動其電腦終端產品出貨增長的態勢仍明顯。 惟在受到第一季營運動能大幅下跌影響，其累計今年前八個月合併營收2兆8,819.89億元，仍較去年同期衰退4.37％。 (工商 ) #鴻海 #月營收 #創歷年同期新高 #月增 #消費性電子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宅經濟延燒 瑞穎8月及前8月合併營收創同期新高 10:322020/09/07 財經 凌陽小金雞 凌陽創新 上月營收年增九成 04:102020/09/07 證券．權證 海悅代銷建案火熱 營收續創單月歷史新高 15:422020/09/07 財經 華立8月營收創同期新高 搶賺綠能財 18:022020/09/07 財經 「在家工作」Chromebook帶動 群光8月營收創同期新高 15:062020/09/07 財經 訂單需求穩健增溫 國巨8月營收創23個月新高 17:322020/09/07 財經 IT背光需求強勁 隆達8月營收9.17億今年次高 16:512020/09/07 財經 《電腦設備》勤誠8月營收年增2成 樂觀看待全年成長 16:482020/09/07 財經 台光電、華通8月營收 聯袂登峰 04:102020/09/07 證券．權證 《業績-光電》旺季帶動 華宏8月營收創近5年來單月新高 16:312020/09/07 財經 財經熱門新聞 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 美股狂殺 暴雨又來了？老謝爆未來2個月「致命關鍵」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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