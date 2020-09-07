電子材料供應商華立（3010）自結8月營收達51.09億元，年增4.6％，帶動今年前8個月累計營收為375.15億元，較去年同期成長5.1％，雙雙創下歷年同期新高。公司持續布局綠電商機，下半年起對營收貢獻可望逐步放大。

華立受惠半導體客戶在5G、人工智能（AI）、高效能運算（HPC）趨動下，投片量大增，進而提升前段製程所需的光阻液、CMP研磨液、電子級化學品及特殊氣體的銷售量，訂單能見度已達明年，促使今年以來本業獲利表現不俗，第二季營收及毛利皆締造單季新高。

此外，印刷電路板（PCB）高頻材料同樣受惠高階伺服器建置及轉單效應、工程塑膠切入高頻連接器等營運動能挹注。法人預估華立下半年營收表現將持續走強，全年營運展望備受期待。

展望後市，政府全力助攻台灣能源轉型下，華立也與之並肩，公司在綠電中的離岸風電、太陽能電站皆超前布局，同時跨足儲能市場，包含與台灣一線的太陽能模組大廠合作推出自有品牌電池模組，不論是模組效率或量產最高瓦數規格都領先同業，上半年已受客戶矚目，下半年將提高市場供應量。

華立子公司國軒科技在太陽能電站開發深耕多年，除具有企業廠房屋頂、學校機關公有屋頂實績外，在大型地面電站開發也持續開花結果，至年底已簽約的累積發電容量達75MW，可望帶動華立的模組、逆變器等相關設備銷售，以及工程總承包（EPC）的收入。

華立也與亞洲第一大離岸風電葉片大廠天力風電科技5月簽訂風機葉片材料供應合約，共同參與風葉國造計畫，未來不排除趁勢進軍亞洲離岸風電市場，有望增添未來營運成長動能。

(工商 )