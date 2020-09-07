倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高震盪拉回，終場下跌36.55點，跌幅0.29％，收在12,601.4點；櫃買指數同步收黑，小跌2.36點，跌幅1.42％，以164.17點作收；三大法人方面，外資續賣94.66億元，投信轉賣11.11元，自營商續賣14.74億元，惟外資於台指期買進981口多單，累計淨多單部位為30,158口，心態轉趨謹慎保守

大陸當局為回應美國政府打壓，計畫制定一系列發展半導體產業新政策，導致美股大型晶片廠4日歷經幾個月來最慘烈的一天，連帶科技族群一同下殺，但VIX指數隨即遭遇阻力，顯示美股拉回仍屬漲多修正。

此外，美國8月ISM製造業採購經理人指數（PMI）升至56，創2018年底以來最快擴張速度，大陸經濟也釋出正面訊號，台灣8月PMI及非製造業經理人指數（NMI）連兩個月擴張，二大指數同步V轉，景氣復甦可期。

類股方面，權值股、高價股及大型股雖因遭逢外資調節賣壓，7日表現疲弱，但塑化、紡織、鋼鐵、電線電纜、營建、航運、風電及其餘低價股接棒演出，顯見市場多頭氣焰仍在。展望後市，美股、台股短期內將持續震盪，不過在多方架構下，健康回檔震盪未嘗不是把握布局個股的好時機。

個股方面，本周納入投資組合的立凱-KY，隨歐美地區陸續重啟經濟、車市逐漸回溫，7月營收月增逾12倍，營運看俏，在多方趨勢向上、內資法人大戶心態偏多下，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )