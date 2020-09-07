華宏新技（8240）公布8月合併營收來到9.66億元，月增6.9％、年增15.4％，寫下近5年來單月新高。累計1至8月份合併營收達到65.3億元，較去年同期成長4.03％。

受惠於宅經濟興起，帶動顯示器整體光學膜片需求，下半年起消費者對大尺寸電視需求增溫，以及電視品牌和通路商進入旺季備貨期，帶動華宏7月、8月營收呈現月增、年增雙成長，8月營收更創下近5年來單月新高，其中液晶電視應用光學膜片銷售大幅成長，預期第三季將較上季及去年同期約有2～3成的成長。

(工商 )