行政院長蘇貞昌今（7）日表示，台灣是貿易立國的國家，不能自外於世界，不能被別的國家用關稅阻礙出口、拚經濟，政府放寬美豬美牛進口會依據科學證據、國際標準，嚴格把關、明白標示，且溯源管理，讓民眾自由選擇。

蘇貞昌強調，就如同防止新冠肺炎入侵為國人把關一樣，政府一定會做到面面俱到，讓國人可以自由選擇，也一定會以保護國人健康為第一。蘇貞昌上午陪同總統蔡英文出席「2020義民節祭祀大典」，接受媒體訪問時，作上述表示。

此外，蘇貞昌說，對於豬農，政府將設立100億元的「養豬產業基金」，讓養豬業者進一步改善各方面設施，更具競爭力。

對於台北市長柯文哲認為，未來台灣豬肉的價格會比較高，屆時買美國豬肉的都是窮人，蘇貞昌則回應，台灣人愛吃台灣豬肉，過去美國進口占不到1％，九成多都是台灣豬，以台灣人的口感、台灣人的生活習慣來看，特別喜歡食用台灣豬，這是公平競爭、人民的習慣。

(工商 )