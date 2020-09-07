一年一度的台積電運動會，現在傳出可能因為新冠疫情喊停，但到目前為止，台積電並沒有公布運動會取消或照常舉行，該公司於今（7）日表示，一切以公司公告為準。

以往台積電運動會每年多在10月、11月舉行，不僅是凝聚員工向心力的好時機，也常常是全台灣矚目的焦點，尤其董事長的談話、當眾宣佈送基層員工每人1個大紅包，更備受員工期待。

例如去年台積電舉辦運動會，是張忠謀退休後首度回台積電參加，受到員工熱烈歡迎，他有感而發向員工表示，近來世界局勢變化大、不再平靜，台積電成地緣策略者的必爭之地，他期勉台積人更要堅守崗位與價值。而台積電董事長在運動會上並宣布，與總裁魏哲家送給基層員工每人新台幣1.2萬元的紅包，共4.68億元，感謝員工們對台積電的貢獻。

不過由於新冠疫情波及，傳出台積電今年度運動會可能取消，有員工擔心說，張爺爺去年幫員工爭取今年紅包「加碼」，會不會就此泡湯了？。對此，台積電並未回應運動會是否取消或照常舉行，表示以公司公告為準。

(中時新聞網)