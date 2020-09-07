台北市旅館商業同業公會今召開記者會指出，「台北外宿節」活動細節不透明不公開，多數旅館不知有這項活動，台北市觀傳局完全沒有發文通知。北市有將近600多家旅館業者，「安心旅宿補助」卻僅有6家業者得到補助，此外，公會還提出，北市觀傳局發出的「台北外宿節」新聞稿稱預計整合150業者，但實際卻也只有6家，可以優先得到資源。

台北市旅館商業同業公會近期向相關單位投訴，台北市觀傳局「優先圖利少數對象」、「共同傳播不實新聞」，今召開記者會指出，北市有607家旅館，但獲得安心旅宿補助的卻僅有6家，更巧的是，北市觀傳局發出的「台北外宿節」新聞稿稱有150家旅館業者，卻也僅有這6家旅館得到資源。

對此，北市觀傳局指出，外宿節特約旅宿業者，是從安心旅宿300多家業者中逐一洽談合作意願，目標是取得150家安心旅宿業者參與，北市府也廣邀業者參與活動，並在8月18日以email方式，邀請北市600多家旅宿業者參與外宿節特旅宿說明會，當天也有破百家業者出席。

北市觀傳局表示，外宿節啟動記者會中所提6家旅館的優惠好康項目，事實上並非旅館公會聲稱的外宿節特約旅宿優惠，而是北投溫泉業者針對情人節所推出的七夕好康方案，新聞稿中已有詳細說明。

北市觀傳局強調，參與外宿節的第一波80家合作業者已於8月27日公布在外宿節粉絲專頁，後續將陸續公布名單及各項抽獎、活動方案。

(中時 )