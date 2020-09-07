國防部軍備局少將朱建群涉嫌造假，詐領績效獎金，日前遭檢方起訴，監委王幼玲、蔡崇義、王麗珍等人認為，軍中績效獎金發放的機制及內部稽核有否確實，有必要釐清，已申請自動調查。

監委引據報導表示，朱建群於2015年間擔任國防部軍備局生產製造中心202廠廠長期間，得知該廠年度經費賸餘不如預期，未達營運績效獎金發放標準，因而在自製「甲車自動滅火系統」尚未研發完成情況下，涉嫌指示3名軍士官造假，以自製產品取代外購產品，以減少成本，虛增賸餘納入決算，藉以詐領績效獎金2788萬餘元，4人再從中分得數萬元至10餘萬元不等，台灣新北地方檢察署業依涉犯貪污治罪條例等罪予以起訴。

監委表示，本案新北地檢署已依貪汙治罪條例起訴朱員等4名軍官，究竟實情如何？軍中績效獎金發放的機制及內部稽核有否確實？涉案人員有無行政上糾錯究責之必要？為整飭官箴，建立廉潔政府形象，實有詳加調查瞭解之必要。

(中時 )