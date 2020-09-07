中友購物節10日展開預購，中友祭出會員5重優惠，包括全館滿仟送佰，5波New Balance獨家聯名會員禮，首四日再加碼針對化妝品區及家用區品牌日加碼送等多重回饋。（馮惠宜攝）

台灣6天新增6例新冠肺炎境外移入病例，有鑑於疫情蠢動，攸關百貨下半年業績的十月「周年慶」提早開打，有28年歷史的中部指標百貨：中友百貨9月10日起展開中友購物節預購，較之往年，提早一周登場，中友百貨企劃處經理簡聰政表示，他看好報復性消費商機，加上中秋送禮採買等利多，預估整個檔期可以比去年成長10％。

中友購物節即將於9月10日開放全館預購、17日正式開打，除全館滿仟送佰最實質的回饋，還有超強5波New Balance獨家聯名會員禮，還有好禮天天抽、Osim4手天王按摩椅壓軸抽等大獎，回饋率最高達23.7％。

簡聰政分析，百貨業上半年受疫情影響，最慘時每個月衰退20％，中央流行疫情指揮中心宣布展開防疫新生活後，買氣大爆發，尤其政府發放三倍券，一個月內中友已收了實體三倍券超過上億元，中友提早一周展開預購看的是不能出國，許多眾仍有購買精品、化妝保養品的需求，加上這次檔期剛好與中秋送禮採買旺季重疊，可望能有好成績。

(中時 )