綜合型數位服務商上奇科技（6123）公布8月營收，單月營收4.27億元，較上月微幅成長3％，惟較去年同期減少19％。展望下半年，上奇表示，上半年雖有新冠肺炎衝擊，但雲端服務以及數位印刷事業群穩健成長，帶動集團經常性收入穩健，加上香港大學院校陸續開放，下半年審慎應對，預期全年應可有不錯表現。

上奇今年前8個月營收達28.7億元，較去年同期減少6.4％。上奇表示，8月份延續上月成長力道，旗下各事業群恢復成長動能，8月單月營收成長較上月成長3％，然因去年同期有香港校園專案推廣，相對基期較高，導致上月整體營收表現較去年同期相對減少。此外，集團整體的年度經常性收入（ARR）維持穩健增長，特別是雲端服務與數位印刷服務。

展望下半年，上奇表示，儘管國際政經發展詭譎多變，新冠肺炎疫情仍牽制經濟復甦腳步，但上奇已積極採取多項措施，以降低可能對營運造成的衝擊，在香港學校於9月陸續開學，大學校園也陸續開放帶動之下，期望能對上奇香港地區提增營收貢獻，並持續推進亞洲區域的多雲服務佈局及數位印刷事業之擴展，加速恢復成長動能，追求穩健的經常性收入（ARR）與整體獲利成長。

(工商 )