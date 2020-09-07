長榮航空超前部署「類出國專案航班2.0」，從中秋節一口氣飛到明年元旦迎曙光，接連推出中秋賞月、雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年及曙光等七大主題，即日起各大旅行社開始售票，長榮航空邀請大家一起迎向充滿希望的2021年。

另為回應南部民眾的熱烈期待，目前同步規劃高雄的中秋賞月及雙十專機，相關細節也會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。

長榮航空「類出國專案航班2.0」推出七大主題的桃園-桃園航班，經濟艙超值優惠價5,888元(含稅)，商務艙豪華體驗價7,888元（含稅），不分艙等加價1,000元即可指定靠窗座位。長榮航空也獨家提供「類出國」會員可實際累積哩程並加贈航段，購買商務艙可獲得1,000哩+1.5個航段；購買經濟艙者可獲得800哩+1個航段，讓這段時間無法出國的會員，可繼續累積哩程及晉升卡籍。

此次除了超人氣的Hello Kitty彩繪機外，深受航空迷青睞的787-10夢幻客機也首度加入「類出國」的行列執飛中秋賞月及曙光專機，其擁有業界最大面積的舷窗特色，讓旅客在2萬英呎的高空穿越雲層，坐擁一輪明月、環抱新年的第一道曙光。

長榮航空類出國節慶包機相關購票由以下旅行社接洽，包括長汎假期、可樂旅遊、雄獅旅遊、東南旅行社、喜鴻假期、五福旅行社、世邦旅行社、百威旅遊、大興旅行社、易遊網、良友旅行社、山富旅遊、鳳凰旅遊、易飛網以及星捷飛旅遊。

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