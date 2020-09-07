疫情重塑人們對辦公模式的想像，員工可選擇進辦公室或居家辦公的「混合工作模式（Hybrid Workplace）」不僅將成為新常態，也是各產業積極布局的創新藍海。Microsoft Teams至今已擁有超過7,500萬的日活躍用戶數，為更貼近企業實際使用需求，台灣微軟特別於9月3日（四）DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會系列活動中舉辦「第二屆Microsoft Teams Hackathon」，吸引來自各產業共14個團隊近百名參賽者報名參加，並首度運用Microsoft Teams Live Event線上直播；透過與企業夥伴們集思廣益，激盪出與企業使用場景連結性強、黏著性高的Microsoft Teams應用方案，實際動手解決工作流程痛點。

Microsoft Teams除了作為整合會議與溝通的生產力溝通平台，特別的是，使用者可針對個別職務或產業需求，串接Microsoft Teams應用程式商店中目前超過600款應用程式，客製化打造符合自己或企業使用場景的應用程式，簡化作業流程。根據Forrester調查報告，88%的員工認為使用Microsoft Teams有助於節省工作時間，每周至多可節省高達8小時的工作時間；企業決策者也因Microsoft Teams整合各項資訊與溝通功能在同一平台上，決策所需時間可大幅縮短17.7%。

微軟亞洲Teams資深工程總監史丹尼（Dan Stevenson）表示：「今年在第二屆Microsoft Teams Hackathon中，看到越來越多活用台灣企業關鍵優勢的解決方案出現，不僅品質與深度提升，更包含許多創新且智慧的想法，且與日常工作流程高度相關。參賽作品展現了多元且解決核心工作流程痛點的應用場景，如停車位預約管理、員工體溫紀錄彙整、IoT裝置管理、訂便當、活動報名與員工流動等，涵蓋一般企業與工作環境的所有需求。身為Microsoft Teams工程團隊的負責人，能見到許多創新能量致力於探討更多使用Teams及微軟開發者平台上的可能性，並以共同提升合作與生產率為目標，同時提供了微軟不同面向的觀察與學習機會，非常感謝所有參賽者的努力並恭喜得獎隊伍。」

為提供參賽者最完整的資源與知識，微軟除了在賽前舉辦「一日創新工作坊」外，也遠端連線各微軟講師於DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會活動平台上，線上講授相關開發課程以及Hands-on Lab等，讓參賽團隊可透過線上課程獲取所需的資訊。除此之外，微軟亦於官方網站公開提供許多實用的開發工具包如聊天機器人，方便使用者簡單上手，輕鬆進行功能開發。

本次Microsoft Teams Hackathon共有14隊近百名來自不同產業的夥伴報名，涵蓋工程師以及非工程背景的參賽者，從一線使用者工作痛點出發，構思工作流程的應用程式。主辦單位依據實際商業應用可行性為主要基準，再加上整體完整度、技術應用程度、創意性及簡報表達等項目選出前三名。另也因應疫情，活動全程透過 Microsoft Teams Live Event 公開直播，並由線上觀眾評選出「觀眾人氣獎」，有興趣的用戶可收看影片回放。

瑞健公司製程部門的Power-Pack團隊勇奪本屆Microsoft Teams Hackathon冠軍與觀眾人氣獎雙料大獎。作品透過Power Apps設計資料索取的介面，再運用Power Automate於申請送出時自動通知相對應部門，並將Microsoft Teams做為單一平台，就能輕鬆統合所有流程，大幅減少溝通成本。

亞軍由威盛電子的威鯨傳奇團隊奪下。威鯨傳奇團隊透過Power Apps在Microsoft Teams內設置訂餐系統，員工可輕鬆在頁面中一覽菜單與預定餐點，讓系統自動彙整訂單以減少行政人員統整時間。根基營造的KD團隊作品則獲得季軍。團隊運用Power Apps打造照片自動上傳程式，不僅可自動上傳照片於OneDrive，也可設定標籤自動重新命名照片，簡化後續資料整理方式。

(科技)