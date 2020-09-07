大陸武漢弘芯半導體近期宣布的一項投資計畫引發半導體業大震動，該項目擬投資1280億元（人民幣，下同），不過據陸媒報導，武漢弘芯半導體項目因為資金鏈問題，項目已經暫停了。

作為武漢市明星項目，武漢弘芯半導體並邀請到曾經履職台積電和中芯國際的半導體行業風雲人物蔣尚義擔任總經理，如今卻傳出停工，陸媒報導甚至稱之為「中國晶片史上最大的騙局」。

據陸媒報導，弘芯這項投資計畫將主攻14奈米製程，項目啟動一年後將進軍7奈米製程，產能將達到每月3萬片。此言一出，震驚半導體行業。因為當前全世界僅有台積電、三星具備7奈米晶片量產能力。

今年7月30日，武漢官方發布的《上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析》中明確提及，武漢弘芯半導體項目「存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險」。引發軒然大波後，上述檔案也被火速刪除。

不僅如此，對於武漢弘芯半導體項目的進展，近期也有武漢市民在武漢城市留言板諮詢。對此，8月28日，武漢市東西湖區官方回覆稱，經區商務局投資協調管理調查，武漢弘芯半導體項目因為資金鍊問題，項目暫停了。

(旺報 )