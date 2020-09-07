含有萊克多巴胺的美豬將於明年元旦進口，曾擔任彰化地檢署食安環保小組檢察官的律師鄭智文，是全台第一個查緝瘦肉精豬肉的檢察官，他指比起7、8號瘦肉精，萊劑毒性確實沒那麼強，但開放美豬進口後市場裡混摻情形絕對難避免，且基層抽驗稽查困難；這項政策無論從情理法上來看都是錯誤的。

從小就在彰化市民生菜市場幫忙擺攤賣雞鴨鵝等禽肉生熟食的鄭智文，曾偵破過塑化劑、混油和瘦肉精等案件，草根性格讓他藉辦案結交許多民間友人，2017年毅然卸下公職轉任律師。

鄭智文說，當年就是發現市場裡不少豬肉殘留瘦肉精，危害國人健康甚鉅才主動追查。如今開放萊劑美豬進口，雖攝取在容許值範圍內，人體都還能代謝，但未來若摻混台灣豬做成滷肉、香腸後，根本難以辨別，地方政府抽檢也難以檢驗出來，民眾要完全不吃到，根本不可能；呼籲政府別開放豬內臟進口，否則未來消費者最好少吃為妙。

他也批評，政府一句時空就開放進口，卻禁止國內豬農使用萊克多巴胺，豈非雙重標準？加上海關只是抽檢而非全面檢驗，若漏掉高萊劑美豬，放行後若被摻入本土台灣豬肉混裝流入市面販售，即使抓到也僅以違反《動物用藥品管理法》處1年2月、50萬元罰金，罰責實不足以嚇阻不肖商人。

(中時 )