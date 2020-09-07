OK超商，昔日稱為OK便利店，與全家、7eleven、萊爾富並列台灣4大超商，分店也是遍布全國。不過有網友近日發文表示，OK超商店面少、平常消費也都到其他超商，詢問「OK便利商店存在的目的是？」不少人紛紛點出OK的特有優勢，其中「物流」取貨、寄貨服務，被網認為才是真正本體。

OK超商靠什麼生存？網曝屹立不搖關鍵：這才是主體。(摘自PTT)

原PO在PTT上發文表示，「OK便利商店，店面超少，只有寄貨有進去過，寄件的包材尺寸又特別刁，特立獨行。」其他三間能寄的貨，OK還不見得寄得出去。令他不解道「OK便利商店存在的目的是？」對此，網友也認同表示「保育類便利商店」、「為了生存下去」、「不管什麼時候都沒人，不用排隊就是它的優勢，懂？」

但有人指出，OK超商吃的是小市場，有些店設的位置比其他4大超商更偏僻，能服務到更多鄉下地方的人。「開在一些很偏僻的地方讓懶人方便」、「小社區OK吃掉」、「開在一些工業區內，市場和其他家不一樣，工業區之神」、「鄉下霸主，很多鄉下地方是沒有全家、小七的」。

網友也紛紛指出OK超商的特色，「有時買飲料優惠比小七全家多，有挖寶的感覺」、「霜淇淋好吃」、「炸雞蠻好吃的」、「四大最好吃的茶葉蛋」。但眾人點出OK超商真正的本體，其實是在物流業。網友打趣表示，OK超商是為了蝦皮存在的便利商店，原因在於相對其他超商，不少民眾為了免運費，都會選擇到OK取貨、寄貨，也讓OK的包裹生意變得熱絡許多。

網友表示「蝦皮買東西省運費用的超商」、「看過超大間的OK，牆壁整面全都是網購貨架，靠這就賺飽了吧」、「新竹有一家一半的店面擺包裹，包裹是正業」、「聽店長說有些店賺包裹就飽了，一個月光包裹就賺40幾萬，東西都不用賣了」。

OK超商幾年更主打全台灣最迷你便利商店「OKmini」以智慧型自動販賣機的形式，用最小的空間，快速攻占市場。（圖／業者提供）

事實上，OK超商除了網購物流很夯，這幾年更主打全台灣最迷你便利商店「OKmini」，它結合了物聯網及即時補貨app等技術，以智慧型自動販賣機的形式，用最小的空間，快速攻占市場。

(中時新聞網)