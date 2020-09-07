據《證券時報》報導，權威消息人士透露，大陸計畫大力支持發展第三代半導體產業，寫入正在制定中的「十四五」規劃，計畫在2021至2025年期間，舉全國之力，在教育、科研、開發、融資、應用等各方面，大力支持發展第三代半導體產業，以期實現產業獨立自主，不再受制於人。
相對於傳統的矽材料，第三代半導體以氮化鎵、碳化矽、硒化鋅等寬頻半導體原料為主，更適合製造耐高溫、耐高壓、耐大電流的高頻大功率器件。
目前，第三大半導體材料市場呈現出美日歐玩家領先的格局。相比之下，大陸的第三代半導體產業仍在技術領先度、市場占比等方面仍較落後。
隨著物聯網、大數據和人工智慧驅動的新運算時代的發展，對半導體元件的需求日益增長，對元件可靠性與性能指標的要求也更加嚴苛。以碳化矽為代表的第三代半導體開始逐漸受到市場的重視，國際上已形成完整的覆蓋材料、元件、模組和應用等環節的產業鏈，全球新一輪的產業升級已經開始。
(旺報 )
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