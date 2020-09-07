防疫兼顧娛樂，鑑於台灣抗疫有成，中華職棒獨步全球率先開打，而隨著公眾場合人潮已回流，銀行業者也針對運動賽事祭出多重優惠，鼓勵民眾走出戶外。

兆豐銀行為力挺職棒運動，除與統一獅連袂推出聯名卡，9月12日也將在臺南棒球場舉辦兆豐銀行棒球主題日，屆時「統一獅聯名卡」卡友除可享購票7折優惠，當日贏球還可獲得紅利5倍送及萬元刷卡金抽機會。

現場也將設置眾多遊戲攤位讓球迷盡情玩樂、除可與外野雙帥陳傑憲、蘇智傑近距離互動遊戲，與球星立牌合照打卡還可獲得獨家紋身貼紙，若持統一獅聯名卡不限金額簽單還能抽簽名球等驚喜好禮，寵翻球迷。

兆豐統一獅聯名卡是其中唯一具有icash2.0功能的聯名卡，加上統一獅隸屬於統一集團體系，卡友可於集團內各大通路享有多種優惠，包括7-11指定商品最高立折10%、自動加值2次可獲OPEN POINT 40點（相當於2杯中美式咖啡），至momo及PChome單筆滿2千送2百元、以及台灣日系名店消費最高12％折扣回饋等。

在諸多優惠加持下，聯名卡凌駕單純賽事回饋，緊密與球迷生活結合，上市1年餘發行量已逾2萬張，足見賽事魅力輔以刷卡優惠，加乘效果確實能吸引球迷申辦。今年底前新戶首辦刷滿額還可獲贈「猛獅萬用旅行包」，是極具收藏價值的限量品，值得獅迷入手珍藏。

(中時 )