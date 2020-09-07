為落實政府協助青年創業圓夢政策，經濟部修訂「青年創業及啟動金貸款要點」，簡化申貸作業程序、減輕貸款利息負擔，提供貸款100萬元以下，以申請表格取代計畫書撰寫、從優從速辦理7日內完成審查、信保基金保證成數9.5成、前五年貸款利息由政府補助等優惠措施，力挺協助青年頭家取得創業所需資金，營造有利的創業環境。

中小企業信用保證基金表示，配合專案推動，信保規劃計60場「創業融資保證及政府輔導資源說明會」，全台走透透。同時也協助受疫情影響的中高齡勞工開創事業第二春，搭配勞動部「微型創業鳳凰貸款」，及各地方政府創業型融資保證說明。

信保基金指出，為即時提供服務，活動現場將設置諮詢櫃台，安排銀行、信保基金、輔導團隊顧問提供創業諮詢服務，部分場次也將安排銀行於現場受理申請。首場「創業融資保證及政府輔導資源說明會」9月9日下午二點在台中市商業會會議室舉辦。

信保強調，後疫情時代全球經濟正面臨重大改變，信保基金將持續與各界密切合作，一起讓防疫、紓困、振興成為世界標竿。

(工商 )