全球第四大壓縮機廠瑞智精密今(7)日公佈8月兩岸合併銷售台數、合併營收，均優於去年同期，前8月合併銷售台數攀升至1,249,05萬台，由負轉正，比去年同期增長2.32％。惟客戶去年遭逢中美貿易戰，輸美得加徵25％進口關稅，要求瑞智配合降價，致使前8月合併營收未能隨銷售台數增加而成長。

瑞智7日公佈自結8月合併銷售台數148.45萬台，比去年同期成長46.38％；與7月相比，衰退21.35％；8月合併營收14.39億元，比7月減少17.92％，較去年同期增加32.97％。前8月壓縮機累積銷售台數1,249.05萬台，比去年同期微幅增長2.32％；前8月合併營收126.73億元，比去年同期減少9.47％。

瑞智主管表示，瑞智8月工廠設備進行年度檢修，致使產銷量都比7月減少，但與去年同期相比則是成長，主因是今年農曆年後，大陸爆發新冠肺炎疫情，大陸各行業均延後復工，客戶下半年來不及出貨，等疫情和緩後，遞延至下半年釋出，加上大陸實施空調新國家標準能效，大陸許多空調廠出清庫存，使得今年空調壓縮機銷售旺季也往後遞延，8月呈現淡季不淡。

(工商 )