基隆市政府為推廣旅遊觀光，規劃創意遊程影音徵件活動，結合濱海奇基線、小鎮漫遊、在地歷史文化及特色美食等，民眾藉由影音拍攝以「如何24小時玩基隆」為題投稿，第一名可獲得8萬元獎金。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，近幾個月國旅意願提高，基隆不論是平、假日都湧現觀光人潮，為發掘基隆旅遊新玩法，特別推出創意遊程影音比賽，民眾藉由影音拍攝，傳達如何24小時玩基隆及濱海奇基線沿線亮點，加入各式創意呈現不一樣的玩法。

觀銷處表示，創意遊程影音比賽於7日正式啟動，帶動基隆深度旅遊，搭配國內旅遊熱潮，吸引民眾以漫遊方式來基隆遊玩，投稿時間是9月7日至10月16日止，採線上報名機制，民眾可以依活動網頁說明，上傳影片作品並填寫遊程企劃，第一名可獲得8萬元獎金，總獎金19萬元，只要是熱愛旅遊、不限年齡、個人或團體皆可報名。

為鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具旅遊，觀銷處推出濱海奇基線三款優質套票，第一「A方案-濱海奇基親子趣」有一日乘車券及海科館門票，原價250元，優惠價150元；第二「B方案-基隆小鎮散步漫遊」有北北基好玩卡交通暢遊一日券、和平島公園門票、樂品喜塘午茶套餐，原價485元，優惠價399元。

第三「C方案-奇基饗食享樂」有北北基好玩卡交通暢遊一日券、找到幸福咖啡店午茶、連珍糕餅、漁品軒伴手禮各一份，原價605元，優惠價499元，套票最高享6折優惠，即日起於雄獅旅遊官網、雄獅旅遊門市（基隆、台北站前、新北板橋、南港車站）、北北基好玩卡線上平台以及KKDAY等通路販售中。

(中時 )