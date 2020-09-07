台南市發生受緊急安置的1歲男童遭台南市政府委託照護的杜姓保母虐待，導致多處重傷，監委林國明甚表重視，已申請自動調查。

台南一名男童10個月大時因生母無力扶養，2018年時，由台南市社會局協助安置，去年1月間，男童被發現右臉等多處受傷。監委表示，男童遭虐後因左後腦硬腦膜下出血、雙側腦血腫、視網膜出血、左肱骨折傷，腿上有綑綁傷痕入住加護病房，且事後台南市政府社會局也未積極處理，引發男童家屬強裂不滿。

林國明表示，男童由台南市政府社會局緊急安置予杜姓保母照護，卻發生疑遭杜姓保母不當虐待情事，究台南市政府社會局將該男童緊急安置的原由，作業程序上，各項專業判斷有無違失？受委託照顧的杜姓保母是否符合專業法定資格？過去有無相關紀錄？都需要釐清。

此外，林國明也說，南市政府社會局對於托育人員的管理，及托育服務環境安全的檢核標準及流程為何？個案有無涉及違法不當？都有深入調查瞭解之必要。

(中時 )