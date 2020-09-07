雲林縣政府動用庫存口罩，先發放學子每人5片。（張朝欣攝）

雲林縣政府原本計畫開學後發放縣內學子每人20片口罩，但因國內口罩檢驗數量增加，導致檢驗速度卡關，廠商遲遲無法交貨，縣府7日動用已通過檢驗的庫存口罩先發放每人5片，共計約23萬片，日後再補發15片，確保學子上課安全。

雲林縣政府因應新冠肺炎疫情，招標採購醫療用口罩，計畫分兩批發放，全縣各公私立國中小（含縣立高中）、幼兒園的學生及教職員，每人共可獲發2盒（每盒20片）醫療用口罩。第1批每人1盒已於今年1月22日發放，本月7日發送第2批。

雲林縣長張麗善表示，第2批原本每人將發放1盒，但因目前口罩檢驗量大，為了符合相關檢驗程序、確保孩子安全，因此未能如期發放應有數量，只能先發放縣府庫存、已通過安全檢驗的口罩每人5片，共計23萬3825片，日後再補發15片。

張麗善強調新冠肺炎疫情持續蔓延，口罩成本大幅提高，但為了守護學生健康，除了今年度編列800萬元口罩採購經費，明年度的口罩採購經費將增至1900多萬元，延續發放口罩政策，減少學生在校園群聚的感染風險。

縣教育處長邱孝文指出，縣府採購的口罩皆已製作完成，待檢驗通過後即可全面發放。另外，為宣傳全中運明年4月於雲林登場，此次發放的口罩外封印製全中運吉祥物，造型可愛提醒大家隨時戴口罩。

家長們說近日暴發偽MIT口罩事件，可能因此讓口罩安全檢驗變慢，希望中央能加快檢驗速度，不要讓雲林縣政府的美意打折扣。

(中時 )