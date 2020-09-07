雲林縣台西試驗場漁電共生試驗，文蛤育成率達4至5成。（台西試驗場提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西試驗場進行漁電共生文蛤養殖試驗，收成率達4至5成，與一般文蛤養殖池收成率差不多，消除漁民對漁電共生的疑慮，目前已有漁民前往水試場詢問漁電共生事宜，為新形態的文蛤養殖打下良好基礎。

農委會水產試驗所為推廣漁電共生，2018年底於台西試驗場針對文蛤進行漁電共生試驗，去年底首次收成達4至5成，今年5月再次放養文蛤苗，目前生長情況良好，預估明年初收成率也在4至5成左右，引發漁民跟進意願。

台西試驗場副研究員周昱翰表示，文蛤漁電共生區占地2公頃，由於養殖物以文蛤為主，因此採用立柱式水池，與養殖魚蝦的浮筏式水池有所不同，其太陽能發電板遮蔽率分為4成與7成兩種。

經試驗，遮蔽率4成的水池光線較為充裕，文蛤育成率較佳，遮蔽率7成的水池雖然發電量多，但育成率相對減少，因此將推廣遮蔽率4成的漁電共生方案。

周昱翰說漁電共生可藉由太陽能板的遮蔽，減少陽光直接照射池水，降低因溫差產生的病變，雨水也能從太陽能板的排水系統流出，讓池水水質不至於產生劇烈變化，還有額外的發電收入，是很有發展潛力的新形態養殖方式。

「台西養殖權益促進會」常務監事黃淑鈴指出，她本身也養文蛤，未來的氣候會愈來愈極端，例如今年高溫達38度，已超過適合文蛤生存的35度，漁電共生可降低水溫，值得相關單位大力推廣。

台西地區漁民認為近年來文蛤育成率愈來愈差，去年才3成，今年情況稍有改善，但最多也僅有5成，漁電共生或許是1個轉型的契機。

(中時 )