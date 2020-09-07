提前慶祝中秋節，華山基金會7日在台中市如邑堂總店，舉行月餅試吃大會，現場邀近百名阿公阿嬤參加，20名長輩裝扮嫦娥與玉兔，與幼稚園小朋友尬舞表演，台下長輩們鼓掌叫好，大家一起品嚐各式月餅，體驗猜月餅口味競賽，大家留下滿滿溫馨回憶、長輩不孤單。

業者如邑堂今年捐3000顆中秋月餅義賣，現場並提供試吃；有長輩回憶兒時記憶表示，小時候在中秋節時，全家族的人在庭院要「賞月」、「吃月餅」，並製作柚子帽，不能手比月亮等習俗，阿公、阿嬤歡笑聲不斷，另大小朋友都愛的折兔子氣球遊戲，玩得熱鬧。

業者如邑堂表示，新冠肺炎疫情影響社福團體的收入與捐款，在地企業支持在地公益活動，不管環境如何變化，若有能力時就為社會付出，號召更多在地企業共襄盛舉；呼籲捐款認購中秋禮給獨居長輩，在中秋節前夕親送至各獨老家中傳遞社會溫暖。

華山基金會於大台中地區設有33個天使站深入社區在地服務，照顧超過2300位孤老，「109愛老人–中秋亮起來」公益活動，號召熱血民眾加入愛老人義工行列，並響應中秋柚子愛心義賣活動，認助孤老中秋關懷禮每份350元，支持愛老人計畫每月1250元助孤老。

(中時 )