2020大鵬灣帆船生活節將於9月25日至10月4日，在大鵬灣濱灣碼頭登場，為期10天的活動正好搭配中秋連假，除了有大規模帆船比賽，現場規劃豐富的表演、遊艇展示及海灣市集，還推出活動期間限定的主題遊艇體驗及深度的在地小旅行，值得中秋連假規劃一趟大鵬灣度假，體驗大鵬灣生活。

大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，湖面500多公頃，有風無浪，適合帆船、遊艇等水上活動。交通部將型塑大鵬灣成大鵬灣遊艇港為政策目標，做為南台灣最亮眼海洋休閒度假園區；同時，也透過國家風景區管理處為平台，建置區域產業聯盟的屏東觀光圈，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣。

大鵬灣管理處正積極處理原BOT案資產收回來後，再積極招商，重新活絡。大鵬灣港將成為南部海洋休閒遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。鵬管處今年以屏東觀光圈發展理念，將運動結合食、宿、遊、購各觀光產業，整合推出2020大鵬灣帆船生活節活動，塑造運動觀光的觀光品牌。

帆船生活節活動選在新完成的濱灣碼頭區及鵬琉線候船空間「濱灣之心」新亮點，除了延續往年推廣遊艇及重型帆船活動，帆船賽事更受中華奧林匹克委員會青睞納入奧林匹克日系列活動之一。，現場將有200艘帆船競技、50檔次的表演、10場水域活動體驗、10天重型帆船、造型遊艇展示、18場主題遊艇體驗、20組美食市集、5條在地小旅行遊程。

觀光局長張錫聰表示，今年將規模拉大，遊艇、帆船參與的艘數，比以前成長許多，甚至達到千艘以上船，並從7天拉長到10天。

張錫聰說，從2018至2020年，來台旅客調查中最喜歡的台灣景點是墾丁，得到許多外籍旅客的親睞，大鵬灣藉此機會跟墾丁打造成恆春半島的雙核心；未來在食宿遊購行，特別是行，也包裝到大鵬灣，以及新開的濱灣遊憩區，都有台灣好行、墾丁快線停靠站，同時在大鵬灣有鵬琉線跟小琉球接航，未來會跟高雄、台南、澎湖達成各種航線，讓過去主張的跳島旅遊，不止跳島遊輪，包括郵輪、帆船都可實現。

(中時 )