桃園市龍潭區新龍路112巷，是早年地主將私有地提供給民眾通行的既成道路，養護責任由區公所負責，地主7日主張巷道產權為私人所有，欲施作鐵柱封住部分道路，讓民眾氣得跳腳。區公所表示，地主若不願公所協助養護，可向市府申請廢道或辦理行政救濟，維護自身權益。

桃園市議員林昭賢指出，全市有許多類似的情況，土地為私人所有，興建整批房屋時留設周邊通路供通行，成為長年來的慣習。基於公共利益，市府單位通常會取得當時的地主同意，舉凡路燈、電桿、水溝與消防栓，都由公家單位負責列管，雙方有一定默契。

林昭賢表示，地主認為該地產權為私人所有，是長輩們辛苦遺留的祖產，自然有土地處分的權力，因此7日請施工單位在路面鑽孔，預留1米供住戶行走，其餘7米寬土地則以鐵柱圍起另作他用。記者經詢問後，地主表示不願多談。

龍潭區公所指出，新龍路112巷全長120公尺，中間有圍牆作為間隔，是龍潭都市計畫內已開闢未徵收的道路。經調閱1992年建築線指示圖，地土當時申請建照時，便有預留8米寬的土地作為道路，隨著民宅慢慢落成，周邊住戶也將其視為既成道路。

龍潭區公所也說，由於該路段是既有養護路段，公所依然會持續維護道路通行順暢，若地主改變心意，欲將路面收回自用，須依訴願法向市府養工處申請或辦理行政救濟，維護自身權益，否則公所只能依行政執行法第36條及道路交通管理處罰條例，請警方將障礙排除。

(中時 )