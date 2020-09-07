口罩工廠過勞問題浮上檯面，勞動部3月放寬口罩等防疫物資相關產業，可適用《勞基法》特殊條文放寬工時上限，不受7休1等限制；新北市勞工局長陳瑞嘉7日在「全國勞政主管會報」中呼籲中央，如今疫情趨緩、生產線也趨向穩定，勞動部應重新檢討放寬工時上限，避免成為「空白授權」。

中央3月徵用全台口罩工廠，勞動部放寬防疫物資等相關產業趕工生產，可適用《勞基法》「天災、事變或突發事件」的特殊加班規定，不受7休1的限制，但依照規定，雇主仍需在事後24小時內，詳述理由向地方勞工局報備，且應加倍發給特殊加班或停止假期工資，並於事後給予勞工補休。

新北市勞工局表示，多數工廠未完成相關申報，新北市勞檢處迄今連續接獲2家口罩工廠超時申訴，甚至有作業員單周工時超過100小時，等同周一到周日連續工作每日14小時以上，疲於奔命下只能投訴勞檢處，2案共依勞基法裁罰4萬元。

不過陳瑞嘉表示，近期接獲部分口罩勞工員工反應，長期加班下不堪負荷，如今生產線穩定，疫情也逐漸趨緩，呼籲中央將口罩工廠等相關產業，回歸《勞基法》適用規範，保障勞工工作權益，也避免成為「空白授權」。

此外勞工局補充，9月4日針對加利科技公司實施勞檢，因調查局急於釐清刑事案件，導致無法完成檢查，將於9月9日再對該公司實施檢查；此外預計2周內針對13家口罩工廠，完成全面勞檢。

(中時 )