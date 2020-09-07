東北角海岸是台灣著名的磯釣場，但暗藏許多危險，東北季風盛行時，時常會有瘋狗浪無預警來襲，今年在南方澳、潮境、野柳相繼發生釣客遭大浪捲走，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，有17處海岸危險地區進入須穿上救生衣，否則依發展觀光條例，處5000元罰鍰。

中央氣象局表示，東北季風來臨時，因鋒面通常會伴隨強風，在抵達台灣海域附近時，海面風浪會變大，較容易出現瘋狗浪，此外，颱風來臨前、後，也是巔峰時期，盡管未發布海上警報或是警報解除，只要暴風圈在台灣周邊附近海域都要特別注意。

為防止釣客遭浪襲捲，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處說，自2014年起，每年11月至隔年3月東北季風盛行時，相關單位都會組成海釣安全聯合稽查小組，並在公告的17處海岸危險地區進行安全宣導，民眾及釣客若要進入，須穿戴救生衣、釘鞋與安全頭盔等安全裝備，若未配戴，將依「發展觀光條例」規定，處5000元罰鍰，在平均風力達8級、浪高6公尺時，禁止進入公告危險地區從事岸際活動。

新北市消防局表示，要求釣客穿著救生衣有一段勸導期，一開始釣客會不願意配合，但勸說第二次後就會立即著裝，政策實施至今釣客已經習慣穿著救生衣，消防員不僅會到現場查看，也會使用空拍機監督，至今未有開罰案例。

一名林姓釣客分享自己的釣魚經驗表示，在選擇地點時，要先花5至10分鐘在岸邊觀察浪的規律，並記住浪打在石頭上的水線位置，若是浪潮不幸朝著自己的方向來襲，一地要將身體壓低，穩住重心，才不會被浪吸進海裡，另名羅姓釣客更說，自己的友人，曾遇瘋狗浪，但無一倖免，雙雙身亡，呼籲民眾釣魚時要慎選位置，並隨時注意浪況。

(中時 )