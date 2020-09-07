龍潭運動公園跑道內側緣石脫落，造成許多民眾不甚跌倒。（黃婉婷攝）

原為龍潭第1公墓的龍潭運動公園，1997年落成後使用至今，許多設備不堪使用。龍潭區公所為改善公園環境，向市府爭取1000萬元，改善田徑場地坪鋪面，重新規畫為5人制足球場、排球場及籃球場，並增設照明設備等，明年4月開始施作，2021年底完工。

龍潭運動公園啟用23年來，一直是地方居民的生活重心，內部設有田徑場、槌球場、網球場等運動區域，周邊也建置適合親子的遊憩區，軍事迷還能在此一探國軍除役裝備的風采。多年來雖有零星整修，但公廁髒亂、照明不足與田徑場地坪損壞嚴重，讓使用民眾罵聲連連。

居民張大哥指出，由於使用人數眾多，公園這幾年來已有許多設施損壞，幸虧公所有意爭取經費整修，讓民眾擁有良好的運動場地。吳媽媽則表示，親子休憩的區域太小，應多多施作共融式遊戲場，讓公園變得更加老少咸宜。

龍潭區公所為改善民眾運動環境，向市府提出增建及改善計畫，於109年度獲得1000萬元補助，未來將針對3個區域進行重點改善。一為運動公園田徑場中間地坪，除重鋪水泥外，還會加上1層具彈性的PU材質作為緩衝，並重新將場地規畫為5人制足球場、排球場及籃球場。

此外，網球場照明設備未來將更新修繕，提升民眾使用安全，避免成為治安死角。側門區域也會重新評估，針對現有空間進行改善。本次計畫預計2021年1月完成設計藍圖，明年4月發包給工程單位，年底正式完工。

(中時 )